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Рубрика: Новости Донбасса
10-04-2017, 18:46
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Представители ДНР в Минске планируют требовать свободного доступа на ДФС

Представители ДНР в гуманитарной подгруппе на заседании в Минске намерены поднять вопрос свободного допуска на Донецкую фильтровальную станцию.

«Экологический контроль является важным средством обеспечения прав граждан. Мы столкнулись с невозможностью доступа к экологической информации. На встрече в Минске, которая состоится 12 апреля, я вновь буду поднимать вопрос об экологической ситуации в нашем регионе, и о беспрепятственном допуске наших специалистов на территорию Донецкой фильтровальной станции», - расказала ДАН уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Отмечается, что район ДФС уже долгое время является одной из наиболее «горячих» точек в Донбассе. Территория станции неоднократно попадала под обстрелы, а ведь здесь есть здания с запасом хлора.




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Редакция «Мариупольских новостей»