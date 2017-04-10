Панталоны и шотландский килт: в День Европы мэров Донетчины хотят нарядить в национальные костюмы стран ЕС?

День Европы на Донетчине планируют отметить с переодеванием мэров городов в национальные костюмы стран Евросоюза. Об этом, как сообщает Depo.Донбасс, свидетельствует телефонограмма за подписью заместителя главы Донецкой ОВГА Игоря Стокоза, которую получили руководители городов.



В телефонограмме руководителей городов и районов просят представить страны Европейского Союза на празднике, который состоится на центральной площади Краматорска 9 мая этого года. Выбор страны определялся жребием.



При этом каждый из мэров должен быть в национальном костюме страны, которую представляет. К примеру, городскому голове Краматорска Андрею Панкову достался костюм чеха, руководителю Мариуполя Вадиму Бойченко – жителя Словении, руководителю Бахмута Алексею Реве – литовца, а городской глава Славянска Вадим Лях должен прибыть на праздник в шотландском килте.

Спустя некоторое время, Лях на своей странице в социальной сети не только опубликовал скан данного документа, но и разместил "фотожабу", на которой он вместе со своим заместителем изображены в шотландских килтах. Комментируя снимок, глава Славянска отметил, что в областном департаменте культуры работают люди с «хорошим чувством юмора», и добавил, что не будет принимать участие в праздновании Дня Европы, поскольку намерен 9 мая отмечать День Победы.