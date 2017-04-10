Смело: по мнению экономиста, МВФ расценивает Украину как сырьевую колонию

Как сообщает Обозреватель, экономист Валерий Коновалюк на своей странице в Facebook написал о том, что украинским правительством был подписан меморандум с МВФ на невыгодных условиях.



Этим Украина согласилась со снижением прогнозного роста ВВП на уровне 2%, что ведёт к колонизации страны как сырьевого придатка.



Об этом он прямо заявил: „2% роста ВВП — это последствия ставки на подсолнечник и пшеницу при отсутствующей поддержке промышленности. Так мы не вырвемся в список развитых стран. Никогда. Ставка на аграрно-сырьевой экспорт, которая никогда не оправдает себя. В одних странах — космические ракеты, а у нас – барьеры на пути развития высокоинтеллектуальной индустрии“.



При этом эксперт обеспокоен тем, что при предусмотренном для Украины росте ВВП в 2%, экономика страны сможет вернуться к докризисному уровню 2013 года, по крайней мере, через 15 лет…



Валерий Коновалюк подчёркивает: „Нам дают кредиты, а взамен получают контроль над развитием экономики. Под «развитие» выделяются только те сферы, которые выгодны колонизатору. А им выгодно получать от нас ресурсы, но не нашу продукцию по современным технологиям. На Западе запускают SpaceX, а нас толкают к распродаже земли и порезке предприятий на металлолом“.



Поэтому, по мнению эксперта, в правительстве немедленно должны побеспокоится о снятии всех ограничительных актов: „Инвесторы должны иметь все возможности, чтобы проектировать и запускать производство на мощностях отечественной промышленности. Этот сектор экономики способен стать не локомотивом, а ракетой, которая потянет всю нашу экономику. А МВФ хочет, чтобы мы выпускали не ракеты и сложную технику, а меняли сырье на бижутерию“.

По глубокому убеждению экономиста, Украина нуждается в перезапуске всей экономики, и в дальнейшем необходимо делать ставку на индустриализацию и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.



В итоге Коновалюк добавил: „Нам необходим рост ВВП как минимум 7-8% в год. И достичь его можно только перезапустив экономику: поддерживая промышленность и высокие технологии, делая ставку на переработанную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Другого пути нет“.



И это верный и трезвый взгляд на суровую и несправедливую действительность. Без перезапуска, украинской экономике не выжить…