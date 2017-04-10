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Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
10-04-2017, 20:14
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В Мариуполе на взятке попался сотрудник военкомата: «откос» от армии оценивал в 800 долларов

В Донецкой области полиция задержала начальника отдела военкомата за взяточничество. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

"В рамках уголовного производства правоохранители установили, что начальник отдела одного из военкоматов региона помогал призывникам избегать службы в армии. Цена такой "услуги" - 800 долларов США", - говорится в сообщении.

Задержали его сотрудники Управления защиты экономики в Донецкой области Нацполиции и военной прокуратуры Мариупольского гарнизона. По месту работы и жительства фигуранта провели санкционированные обыски.

Военному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»