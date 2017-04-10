В зоне АТО пьяные военнослужащие отказывались выполнять приказы, офицер применил оружие

По предварительной информации, в расположении одного из подразделений, входящих в состав сил АТО, группа военнослужащих в нетрезвом состоянии. Они отказывались выполнять приказ командира и вели себя агрессивно. Как сообщает пресс-центр АТО, такое поведение военных носило реальную угрозу жизни и здоровью офицера.



"Реагируя на ситуацию, командир подразделения произведя три предупредительных выстрела в воздух, а впоследствии предупредительные выстрелы в землю, осуществил выстрел по ногам агрессивного нетрезвого военнослужащего", - говорится в сообщении.



Военнослужащего доставили в больницу города Бахмут, где оказали необходимую медицинскую помощь и установили диагноз: «огнестрельное пулевое ранение нижней трети правой голени нижней стопы». В то же время врачами медицинского учреждения засвидетельствовано, что во время ранения «пострадавший» находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови было обнаружено 1,29 промилле алкоголя.



Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работают представители военной комендатуры города Бахмут и оперативная группа ГУ Нацполиции в Донецкой области.