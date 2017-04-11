По информации пресс-центра АТО, ситуация в зоне боевых действий остается напряженной. За сутки насчитали 64 нарушения "режима тишины". Ранения в результате обстрелов получили 5 военных.
На Приморских рубежах вблизи Мариуполя, как и прежде, "горячо". По позициям у Водяного велся огонь из 122-мм артиллерии, минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. На линии огня также оказались Новотроицкое, Гнутово, Талаковка и Широкино. Под минометные обстрелы попали укрепления в Марьинке и Красногоровке. Кроме того, военных обстреливал снайпер.
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- На подступах к Мариуполю применили большой калибр. В зоне боевых действий ранены 5 военных
Рубрика: Новости Мариуполя
11-04-2017, 08:12
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На подступах к Мариуполю применили большой калибр. В зоне боевых действий ранены 5 военных
По информации пресс-центра АТО, ситуация в зоне боевых действий остается напряженной. За сутки насчитали 64 нарушения "режима тишины". Ранения в результате обстрелов получили 5 военных.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»