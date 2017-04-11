На заседании СНБО обсудят вопрос угля из Донбасса и его возможную конфискацию

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что вопрос относительно угля из неподконтрольных территорий Донбасса обсудят на заседании Совета нацбезопасности и обороны. Об этом проинформировала представитель Президента в ВР Ирина Луценко, выйдя с заседания фракции БПП, сообщает «Укринформ».



«Президент впервые заговорил, что дополнительно будет рассматриваться на Совете безопасности и обороны Украины вопрос относительно того, что делать с углем, который на сегодняшний день с оккупированных, а скажем точнее – украденных, украинских шахт, вывозится в Россию, и отдельными дельцами пробуется завозиться в Украину. Президент впервые отметил, что такой уголь, который зайдет из России или из другого региона, а он имеет определенный сертификат и свойства, если он пересечет территорию Украины, то будет конфискован как товар, который был украден у украинского государства», - сказала Луценко.