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Рубрика: Новости Мариуполя
11-04-2017, 08:47
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Мариупольцев снова до вечера оставят без воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 11 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • Нахимова, 156
  • Лавицкого, 3,5
  • Армейская, 1-41
  • Ярославского, 4-46
  • Чайковского, 2-62
  • Гоголевская, 2-36
  • Совхозная, 1-39
  • Сельскохозяйственная, 3-41
  • Толстого, 1-31
  • Киевская, 57,55,53
  • б.Морской, 20а
  • Меотиды, 26-40
  • Победы, 41,43
  • Азовстальская, 24,30
  • Московская, 11-21
  • ОШ №55
  • д/сад 56

А до 18:00 без холодной воды пробудут: Бахмутская, 68-141, Орлика, 2-59, Живописная, 1-60, Спортивная, 1-68, Гранитная, 38-74, ул.Солидарности, 2-37, Кренкеля, 2-56, Полярная, 4-39.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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