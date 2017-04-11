Мариупольцев снова до вечера оставят без воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 11 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

Нахимова, 156

Лавицкого, 3,5

Армейская, 1-41

Ярославского, 4-46

Чайковского, 2-62

Гоголевская, 2-36

Совхозная, 1-39

Сельскохозяйственная, 3-41

Толстого, 1-31

Киевская, 57,55,53

б.Морской, 20а

Меотиды, 26-40

Победы, 41,43

Азовстальская, 24,30

Московская, 11-21

ОШ №55

д/сад 56

А до 18:00 без холодной воды пробудут: Бахмутская, 68-141, Орлика, 2-59, Живописная, 1-60, Спортивная, 1-68, Гранитная, 38-74, ул.Солидарности, 2-37, Кренкеля, 2-56, Полярная, 4-39.