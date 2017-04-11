Мариупольцев снова до вечера оставят без воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 11 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- Нахимова, 156
- Лавицкого, 3,5
- Армейская, 1-41
- Ярославского, 4-46
- Чайковского, 2-62
- Гоголевская, 2-36
- Совхозная, 1-39
- Сельскохозяйственная, 3-41
- Толстого, 1-31
- Киевская, 57,55,53
- б.Морской, 20а
- Меотиды, 26-40
- Победы, 41,43
- Азовстальская, 24,30
- Московская, 11-21
- ОШ №55
- д/сад 56
А до 18:00 без холодной воды пробудут: Бахмутская, 68-141, Орлика, 2-59, Живописная, 1-60, Спортивная, 1-68, Гранитная, 38-74, ул.Солидарности, 2-37, Кренкеля, 2-56, Полярная, 4-39.