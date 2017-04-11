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Рубрика: Новости Мариуполя
11-04-2017, 09:20
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Конец дела мариупольского пастора-педофила: Николай Иващенко скончался в тюрьме

Мариупольский пастор, осужденный за изнасилование и развращение 13 несовершеннолетних девочек, скончался в местах лишения свободы. Об этом сообщалось в СМИ.

Напомним, суд приговорил Николая Иващенко к 13 годам. Третьего апреля он был переведен из Мариупольского СИЗО в Днепропетровскую область, где находится единственная в стране колония для людей с инвалидностью

В прокуратуре информацию о смерти подтвердили.

"В понедельник, 10 апреля, в Софиевской исправительной колонии Днепропетровской области скончался осужденный Николай Иващенко. Предварительная причина смерти - сердечно-сосудистая недостаточность. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти", - сообщила пресс-секретарь прокурора Донецкой области Татьяна Павленко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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