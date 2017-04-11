Участники ж/д блокады демонтировали свой редут в Попаснянском районе на Луганщине. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Луганской области.
"Активисты-блокировщики, которые находились на так называемом редуте "Богдан", решили изменить свое место дислокации при отсутствии целесообразности продолжения наблюдения", - отметили в пресс-службе.
Согласно сообщению, 10 апреля к правоохранителям обратились работники "Укрзализныци" с сообщением о том, что при объезде железнодорожных путей, рабочую группу остановили активисты блокады и не позволили продолжить обследование целостности путей. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.
Задокументировав факт препятствования работы работникам "Укрзализныци", сотрудники полиции и участники блокады пришли к согласию, что на данный момент отсутствует целесообразность функционирования так называемого редута "Богдан" и пребывание в нем участников блокады.
В свою очередь, Штаб блокады на своей странице в Facebook сообщил о том, что редут был перенесен недобровольно. Говорится, что приехавшие вооруженные полицейские и нацгвардейцы окружили редут «Богдан», снесли палатку и погрузили вещи в грузовики. Задержанных увезли в Попаснянское отделение полиции.
В ближайшее время редут планируют восстановить.
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Блокада Донбасса: активисты заявляют о разгоне и задержаниях, полиция - о добровольном переносе редута
Участники ж/д блокады демонтировали свой редут в Попаснянском районе на Луганщине. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Луганской области.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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