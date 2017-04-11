Марьинка под обстрелом, детей эвакуировали из школы в бомбоубежище (ДОПОЛНЕНО)

Прифронтовая Марьинка снова попала под огонь. Из-за обстрелов детей эвакуировали с занятий в учебном заведении. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.



"Боевики начали обстрел Марьинки. В школе №2 детей с занятий эвакуировали в бомбоубежища", - написал он. Других подробностей генерал пока не сообщил.

Дополнено.

Обстрел в данный момент прекратился. Следственно-оперативная группа полиции осматривает места обстрела на ул.Тельмана и Матросова. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.