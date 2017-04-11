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Рубрика: Новости Мариуполя
11-04-2017, 10:10
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[Фото]

В районе Мариупольского порта задержан рыбак-браконьер

Поздно вечером пограничники морской охраны получили от военнослужащих ВСУ информацию о том, что в районе Новых ворот Мариупольского торгового порта находится человек в резиновой лодке.

В указанный район вышел катер морской охраны с обзорной группой на борту. В результате проверки было установлено, что гражданин Украины 1990 года рождения вышел в море без документов и занимается незаконным выловом рыбы, сообщили в пресс-службе Мариупольского отряда морской охраны.

Нарушителя и плавсредство доставили в береговую базу отряда. На мужчину, уроженца Запорожской области составлен административный протокол.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»