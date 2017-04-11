Вчера в 18:50 начался обстрел Марьинки. Семейная пара в это время находилась в собственном доме по улице Шевченко, сообщили в пресс-службе полиции.
"38-летний мужчина в результате обстрела получил осколочное ранение грудной клетки и живота. Пострадавший прикрыл жену, благодаря чему она осталась невредимой", - говорится в сообщении.
Муджчину доставили в городскую больницу Курахово.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
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- В Марьинке мужчина спасал жену во время обстрела и получил ранения
Рубрика: Новости Донбасса
11-04-2017, 10:23
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В Марьинке мужчина спасал жену во время обстрела и получил ранения
Вчера в 18:50 начался обстрел Марьинки. Семейная пара в это время находилась в собственном доме по улице Шевченко, сообщили в пресс-службе полиции.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»