Пасхальный набор 2017: во сколько обойдутся праздничные угощения и на чем можно сэкономить

Стоимость пасхальной корзины для населения подорожала примерно на треть по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.



В пасхальную корзину "положили" по килограмму домашней буженины и колбасы, две бутылки Кагора (украинский и молдавский), кулич на 0,5 кг, пачку сливочного масла 200 гр, 0,5 кг российского сыра, четверть килограмма хрена, 1 кг соли, десяток яиц и пачку церковных свечей.



"За год не подорожали только церковные свечи. 40% стоимости всей корзины составляли мясные изделия, а еще 22% - вино. В целом пасхальная корзинка подорожала на 27%. В 2016 году она стоила 449 грн., а в 2017 – уже 569 грн. Лидером подорожания оказался хрен со свеклой", - заявил Дорошенко.

Мариупольцы свой пасхальный набор соберут примерно за такую же цену (см.инфографику). Однако хозяйки могут сэкономить, если сами приготовят кулич, используя ингредиенты по традиционному рецепту. По подсчетам экспертов, такая выпечка выйдет на уровне 40-42 грн. Самостоятельно можно сделать и буженину.



Также, по словам Дорошенко, некоторые производители повышали стоимость своих продуктов питания в ожидании того, что у людей будет больше денег для покупки. Но эти надежды не оправдались, и теперь они снижают цену. "Так, перед Пасхой сможем покупать продукты, не переплачивая за них, потому что сейчас, например, стоимость как мясных, так и молочных изделий, так и яиц, она не только затормозилась, а, например, по некоторым видам этой продукции она даже снижается. На сливочное масло сейчас снижается цена, продолжает падать цена на яйца, снижается цена на мясо", - рассказал он в эфире Голос Столицы.

Кроме того, можно попасть на пасхальные скидки и акции, которые устраивают в канун праздника.

Стоит отметить, что каждый продукт в пасхальной корзине имеет особый смысл, и к ее содержанию нужно отнестись ответственно. Например, яйца символизируют новую жизнь и возрождение, кулич – тело Христа, соль – достаток и смысл жизни, кагор – кровь Христа. В церковь также можно взять домашнюю колбасу, буженину, сало, сыр, домашнюю выпечку, сливочное масло и хрен. Нельзя класть в корзинку алкогольные напитки, кровяную колбасу, а также деньги и прочие материальные ценности.