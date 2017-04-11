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Рубрика: Новости Донбасса
11-04-2017, 11:24
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Стрельба в Марьинке стихла: детей вывели из убежища, занятия в школе возобновлены

Обстрел Марьинки начался сегодня в 9:05 и продолжался около получаса. Правоохранители, которые несли службу неподалеку от школы №2, прибыли на место и приняли решение эвакуировать всех учеников и педагогический коллектив в школьное бомбоубежище. Там люди находились в течение всего времени, пока продолжался обстрел, сообщили в полиции.

Всего в Марьинской школе №2 обучается 138 детей, сегодня на занятия пришли 128.

На данный момент обстрел прекратился. Правоохранители проверили заведение на наличие разрушений. Занятия в школе были восстановлены в тех классах, окна которых не выходят в ту сторону, откуда ведутся боевые действия.

Больше всего в результате обстрела пострадали ул. Тельманова и Матросова, которые находятся вблизи "серой зоны". Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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