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Рубрика: Новости Мариуполя
11-04-2017, 11:45
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На площади Воинов-Освободителей в Мариуполе состоится Всеукраинский флешмоб

Чтобы привлечь внимание к вопросам безопасности дорожного движения, по всей стране с 20 марта проводятся флешмобы. Стартовали мероприятия в Николаевской области, а 12 апреля флешмоб состоится и в Мариуполе, сообщили в полиции.

Во всеукраинской акции примут участие полицейские Донецкой области, в том числе и кинологи, патрульные полицейские Мариуполя, творческие коллективы города и все желающие, кто неравнодушен к вопросу безопасности дорожного движения.

Начало в 13:00. Присутствующих ожидает много приятных сюрпризов и новые впечатления.

Финиширует флешмоб 21 апреля в Киеве.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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