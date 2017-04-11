Недоглядели: на Донетчине 3-летний ребенок отравился опасными лекарствами

В Селидово 27-летняя женщина вместе со своим сыном пошла в гости к знакомой. За разговорами подруги не заметили, как малыш нашел и принял таблетки, которые сильно влияют на центральную нервную систему, сообщили в пресс-службе полиции.



Прибывшие на вызов медики оказали ребенку первую медицинскую помощь и госпитализировали его в детское отделение Селидовской городской больницы. В настоящее время состояние мальчика удовлетворительное.



"Подруга матери объяснила правоохранителям, что накануне проверяла свою аптечку, обнаружила там неизвестные таблетки и выложила их на стол, чтобы в дальнейшем выяснить из предназначение. На момент, когда к ней пришли гости, лекарства лежали на столе в комнате, где остался играть мальчик", - рассказали в полиции.



Медпрепарат изъят, а в отношении матери открыто уголовное производство, которое предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.