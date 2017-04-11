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Рубрика: Новости Донбасса
11-04-2017, 11:56
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Недоглядели: на Донетчине 3-летний ребенок отравился опасными лекарствами

В Селидово 27-летняя женщина вместе со своим сыном пошла в гости к знакомой. За разговорами подруги не заметили, как малыш нашел и принял таблетки, которые сильно влияют на центральную нервную систему, сообщили в пресс-службе полиции.

Прибывшие на вызов медики оказали ребенку первую медицинскую помощь и госпитализировали его в детское отделение Селидовской городской больницы. В настоящее время состояние мальчика удовлетворительное.

"Подруга матери объяснила правоохранителям, что накануне проверяла свою аптечку, обнаружила там неизвестные таблетки и выложила их на стол, чтобы в дальнейшем выяснить из предназначение. На момент, когда к ней пришли гости, лекарства лежали на столе в комнате, где остался играть мальчик", - рассказали в полиции.

Медпрепарат изъят, а в отношении матери открыто уголовное производство, которое предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»