Житель с. Новоромановка Никольского района в апреле 2016 года совершил незаконную вырубку деревьев в лесном массиве. Это было установлено во время досудебного расследования, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
"Находясь на территории Федоровского лесничества госпредприятия «Приазовский лесхоз», мужчина ввел в заблуждение своего знакомого (о наличии документов на порубку деревьев) и с его помощью вырубил, загрузил и вывез более 50 ясеней. Незаконная вырубка причинила существенный вред окружающей среде на сумму более 180 тыс грн", - говорится в сообщении.
Древесину мужчина использовал для продажи и собственных нужд. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 246 УК Украины (незаконная порубка леса). Следствие в производстве продолжается.
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Срубили деревья, остались пни: Федоровский лес под Мариуполем лишился более 50 ясеней
Житель с. Новоромановка Никольского района в апреле 2016 года совершил незаконную вырубку деревьев в лесном массиве. Это было установлено во время досудебного расследования, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»