vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1376 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
11-04-2017, 12:23
Просмотров: 380
Комментариев: 0

Срубили деревья, остались пни: Федоровский лес под Мариуполем лишился более 50 ясеней

Житель с. Новоромановка Никольского района в апреле 2016 года совершил незаконную вырубку деревьев в лесном массиве. Это было установлено во время досудебного расследования, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Находясь на территории Федоровского лесничества госпредприятия «Приазовский лесхоз», мужчина ввел в заблуждение своего знакомого (о наличии документов на порубку деревьев) и с его помощью вырубил, загрузил и вывез более 50 ясеней. Незаконная вырубка причинила существенный вред окружающей среде на сумму более 180 тыс грн", - говорится в сообщении.

Древесину мужчина использовал для продажи и собственных нужд. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 246 УК Украины (незаконная порубка леса). Следствие в производстве продолжается.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Недоглядели: на Донетчине 3-летний ребенок отравился опасными лекарствами

Мальчик с медикаментозным отравлением госпитализирован

В районе Мариупольского порта задержан рыбак-браконьер

Нарушитель - уроженец Запорожской области


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»