Что украинцам ждать от грядущей реформы: повышение пенсий с октября и отмена их налогообложения

Проведение пенсионной реформы позволит увеличить пенсии для значительного количества пенсионеров уже с 1 октября. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе большой пресс-конференции «Год работы правительства».



Он также показал ориентировочные цифры, которые правительство будет вкладывать в обновление системы пенсионного обеспечения.

"Мы сделаем осовременивание пенсий для 5 млн 620 тыс. украинцев. Примерно 1 млн 308 тыс. получат повышение пенсии до 200 грн., 1 млн 208 тыс. - от 200 до 500 грн ежемесячно, а 1 млн 993 тыс. в результате этой реформы получат повышение пенсий от 500 до 1000 грн. Это постоянная система, которая позволит людям ежемесячно получать повышенную пенсию. И еще больше 1 млн 100 тыс. граждан получат более 1000 грн ежемесячной доплаты", - пообещал премьер.



Кроме того, по словам Гройсмана, в рамках пенсионной реформы правительство планирует с 1 октября отменить налогообложение пенсионных выплат.



Премьер отметил, что реформа также позволит построить справедливую пенсионную систему и в среднесрочной перспективе ликвидировать дефицит бюджета Пенсионного фонда.