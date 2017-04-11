Мариуполь отдал дань уважения бывшим узникам нацизма

11 апреля весь мир отмечает Международный день освобождения узников нацизма.



Из Мариуполя в период с 1941 по 1943 год было принудительно угнано в фашистское рабство 60 тысяч человек. На данный момент в городе проживают порядка 1500 бывших узников концентрационных лагерей, сообщили в пресс-службе горсовета.

Сегодня у памятного знака «Жертвам фашизма» собрались руководители города, районов, бывшие заключенные и неравнодушные мариупольцы. Присутствующие почтили всех жертв нацистского произвола во время Второй мировой войны и отдали дань уважения украинцам, испытавшим на себе ужасы фашистского рабства, минутой молчания, а также возложили цветы к памятнику.

«Мы, как благодарное поколение, должны помнить об этих трагических событиях и не допустить издевательства над людьми в будущем. Мы все знаем из истории, как было трудно тем, кто находился в концентрационных лагерях», - отметила заместитель городского головы Ксения Сухова.