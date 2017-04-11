Безработным на заметку: Мариупольский центр занятости предлагает новые методы поиска работы

Мариупольский городской центр занятости постоянно следит за развитием технологий и использует их на благо жителей города. Центр рассказал о современных методах поиска работы.



Так, для тех, кто всегда планирует свое время, есть возможность запланировать и свой поход в центр занятости с помощью электронной очереди. Нужно зайти на сайт Государственной службы занятости, слева в разделе «Электронные услуги» выбрать «Электронная очередь». А дальше вписать свои данные и выбрать область и город.



Также один из новых методов - оцифрованное резюме - не просто текст, а текст с фото и видео версией резюме, которую помогут записать специалисты центра занятости отдела активной поддержки безработных.



Еще одно новшество - онлайн-собеседования (вебинары), которые помогут при общении с работодателями из других регионов.



Для тех, кто решил сменить профессию или пройти дополнительное обучение, есть услуга дистанционного обучения по Skype. Она является бесплатной услугой службы занятости для всех зарегистрированных безработных. В частности, учиться не выходя из дома помогут учебные платформы Prometheus и «Твой бизнес: Шаги к успеху», на которых можно пройти обучение по различным направлениям, в том числе и по открытию своего собственного бизнеса.



Клиенты центра занятости, которые желают бесплатно выучить английский, имеют возможность сделать это с «LingvaSkills», перейдя по ссылке.



Все резюме и видео вакансии, а также другую информацию можно найти на официальном сайте Государственной службы занятости, Донецкой областной службы занятости.