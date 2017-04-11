ДНР передала Украине 14 человек из тюрем Донецка

ДНР сегодня передала Украине еще 14 заключенных для дальнейшего отбывания наказания в исправительных учреждениях на подконтрольных территориях. Об этом сообщил руководитель секретариата омбудсмена Украины Богдан Крикливенко на странице в Facebook.



"Еще 14 человек Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская сегодня забрала из мест заключения в Донецке", - сообщил он.

В ДНР подтвердили факт очередной передачи осужденных и отметили, что процесс прошел без эксцессов.



По данным украинской стороны, всего за 2 года было вывезено из Донецка на подконтрольную территорию 147 человек, содержавшихся в пенитенциарных учреждениях.