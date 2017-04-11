Энергетики расчистили территорию заброшенного детсада в Мариуполе

Сотрудники ДТЭК Донецкоблэнерго снова вышли на уборку Мариуполя в рамках ежегодной акции «Чистый город», ставшей уже традиционной в городах присутствия компании. Местом для субботника была выбрана территория заброшенного детского сада, расположенного в одном из центральных районов города.

Жители домов по бульвару Шевченко, 74-76 уже несколько лет страдают от того, что на территории заброшенного частного детсада, расположенного под их окнами, собираются пьяные компании, в самом здании часто останавливаются бездомные, а под разросшейся древесной порослью валяются, помимо гор мусора, многочисленные шприцы. Горожане неоднократно просили сделать что-то с «бесхозным» и опасным участком, однако ситуация пока остается нерешенной.

Поскольку город пока не смог забрать заброшенное помещение к себе на баланс, то территория продолжала приходить в запустение. Энергетики, узнав о проблемах местных жителей, предложили свою помощь в уборке территории. Количество мусора здесь таково, что пришлось привлекать строительную технику.