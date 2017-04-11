Грандиозное открытие Мариупольской школы искусств «Звезды Приазовья»

В эту субботу состоялось торжественное открытие Мариупольской школы искусств «Звезды Приазовья» для детей и взрослых возрастом от 3 до 27 лет. Организаторы ежегодных городских конкурсов «Мини мисс и мистер Приазовья» и «Мисс Мариуполь» официально перерезали красную ленту и объявили набор в профессиональный колледж моделей! В программе обучения: хореография, дефиле, актерское мастерство, английский язык, этикет, диетология, психология, ИЗО, профессиональные фотосессии, визаж.



На открытие собралось много гостей, которых ожидало множество приятных сюрпризов.

Поприветствовала гостей директор Мариупольской школы искусств "Звезды Приазовья" Виктория Калачева и ведущий продолжил с представления преподавательского состава.

Далее состоялся розыгрыш призов: 10 бесплатных фотосессий от новой профессиональной фотостудии «Квадратный лимон» и 10 сертификатов со скидкой 50% на обучение в школе «Звезды Приазовья».



Присутствующие также насладились прекрасным фуршетом. Маленьких гостей ждал сюрприз: их пришли поздравить анимационные герои нового мультика «Тролли».

Открытие школы прошло на высоком уровне и по праву считается светским мероприятием в Мариуполе.

Отдельная благодарность торговой сети "Зеркальный" и фотостудии «Квадратный Лимон» в лице Владимира Левандовского и Геннадия Калюжного.



Мариупольская школа искусств "Звезды Приазовья": - "Мы зажигаем звезды"! Справки и запись в школу по тел: +38(068)-197-75-94; +38(099)-069-90-53. zvezdypriazovya@mail.ru