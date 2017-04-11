В аптеке Мариуполя без рецепта продавали наркосодержащие препараты: изъято около 12 000 доз

Правоохранителям поступил сигнал от местных жителей: люди жаловались, что около аптеки собираются наркозависимые лица. Полиция прибыла на место с санкцией на обыск.



Как сообщили в пресс-службе полиции, уже около самой аптеки сотрудники Управления противодействия наркопреступности встретили наркозависимого мужчину, который только что приобрел 30 доз кодеиносодержащего препарата, отдав за это чуть больше 100 гривен.

В самом же учреждении правоохранители обнаружили свыше 1,5 тысяч упаковок препаратов - около 12000 доз, содержащих наркотическое средство кодеин. Они были в свободной продаже, хотя должны отпускаться исключительно по рецепту врача. При этом фармацевт, который работает в этой аптеке уже длительное время, не трудоустроен.

Кроме того, выяснилось, что оборот таких препаратов является основным источником заработка учреждения - кроме них в аптеке оставался только спирт и минимальный запас других лекарственных средств.

Правонарушение задокументировано. Общая сумма изъятого составляет около 65 000 гривен. По факту открыто уголовное производство. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к безрецептурному отпуску кодеиносодержащих лекарственных средств.