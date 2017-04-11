В ДНР задержали и не выпускают судью Донецкого апелляционного админсуда

Представители ДНР задержали судью Донецкого апелляционного административного суда Эдуарда Казначеева и не отпускают его. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник в полиции.



Отмечается, что вечером 10 апреля в мариупольскую полицию обратилась председатель суда Раиса Ханова. Она рассказала, что Эдуард Казначеев не вышел из отпуска и показала видео в Youtube о задержании судьи.

На опубликованном ДНР видео речь идет об украинских правоохранителях, которые якобы бежали на неподконтрольную территорию из-за "невыносимых условий" в Украине. На видео судью показывают всего 7 секунд. За это время он говорит: "Это абсурд" и "Нужно было искать общие точки соприкосновения".



Полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы).