Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с государственным секретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсон. Разговор состоялся накануне американо-российских переговоров в Москве.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Тиллерсон заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении минских договоренностей, в частности на важности обеспечения режима прекращения огня.
“Руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии”, — говорится в сообщении.
Сегодня Рекс Тиллерсон начал свой визит в Москву. Это первая поездка Тиллерсона в Россию с момента утверждения на пост госсекретаря США. 12 апреля пройдут переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
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Президент Порошенко и госсекретарь США Тиллерсон созвонились накануне американо-российских переговоров в Москве
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с государственным секретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсон. Разговор состоялся накануне американо-российских переговоров в Москве.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»