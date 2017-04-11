В Мариуполе недостаточно нарядов патрульной полиции для охраны порядка во время Пасхальных праздников

Полиция Донецкой области готовится к обеспечению безопасности во время пасхальных праздников. В этот период будет максимально усилена работа на внутренних блокпостах и увеличено количество работников, сообщили в пресс-службе полиции.



Заместитель главы Нацполиции-начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин поставил задачу начальнику управления уголовного розыска главка Артему Кисько активизировать работу по выявлению нелегального оружия, а поскольку большая его часть изъята именно на пунктах контроля, акцентировал внимание на тщательных проверках на блокпостах. Для осмотра транспорта активно будут привлекаться кинологи со служебными собаками.



Также генерал отметил необходимость соблюдения мер личной безопасности работниками. Ведь полицейские должны в любой момент быть готовы отреагировать на угрозу.

Вячеслав Аброськин озвучил начальнику управления патрульной полиции Мариуполя Виталию Горкуну, что имеющихся нарядов патрульной полиции недостаточно для обеспечения общественного порядка в многотысячном Мариуполе. Он поставил задачу управлению превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области определить с патрульными эффективное количество и расстановку экипажей патрульной полиции в праздничные дни. В случае необходимости, чтобы перекрыть все районы, в городе будет введено совместное несение службы патрульной полиции и полиции Донецкой области.