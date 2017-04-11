vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1339 человек и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Новости Мариуполя
    • /
  • 12 апреля откроется выставка, посвященная 25-летию Мариупольской организации национального союза художников Украины

Рубрика: Новости Мариуполя
11-04-2017, 18:44
Просмотров: 329
Комментариев: 0

12 апреля откроется выставка, посвященная 25-летию Мариупольской организации национального союза художников Украины

В апреле 2017 года исполняется 25 лет со дня создания Мариупольской организации Национального Союза художников Украины. В честь этого события, 12 апреля, в 14:00 в художественном музее им. А.И.Куинджи состоится открытие выставки «Художник и время».

В экспозиции представлено 95 произведений 37 авторов: живопись, графика, медальерное и декоративно-прикладное искусство. Она демонстрирует своеобразие и оригинальность талантов мариупольских мастеров, разножанровость их творчества, убедительность работы в различных художественных стилях от реализма до авангарда, владение разнообразными техниками.

Выставка необычна прежде всего тем, что собрала лучшие работы мариупольских мастеров изобразительного искусства, созданные в разные годы.

Выставка ждет посетителей до 21 мая 2017 года.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе состоялся творческий вечер поэта Владимира Утки-Отки

Народная артистка Украины Светлана Отченашенко в Мариуполе читала стихи поэта


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»