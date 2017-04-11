В апреле 2017 года исполняется 25 лет со дня создания Мариупольской организации Национального Союза художников Украины. В честь этого события, 12 апреля, в 14:00 в художественном музее им. А.И.Куинджи состоится открытие выставки «Художник и время».
В экспозиции представлено 95 произведений 37 авторов: живопись, графика, медальерное и декоративно-прикладное искусство. Она демонстрирует своеобразие и оригинальность талантов мариупольских мастеров, разножанровость их творчества, убедительность работы в различных художественных стилях от реализма до авангарда, владение разнообразными техниками.
Выставка необычна прежде всего тем, что собрала лучшие работы мариупольских мастеров изобразительного искусства, созданные в разные годы.
Выставка ждет посетителей до 21 мая 2017 года.
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12 апреля откроется выставка, посвященная 25-летию Мариупольской организации национального союза художников Украины
В апреле 2017 года исполняется 25 лет со дня создания Мариупольской организации Национального Союза художников Украины. В честь этого события, 12 апреля, в 14:00 в художественном музее им. А.И.Куинджи состоится открытие выставки «Художник и время».
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»