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Рубрика: Новости Донбасса
11-04-2017, 18:58
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Представители Л-ДНР хотят проинспектировать шахты на подконтрольной Украине территории Донбасса

Представители Л-ДНР настаивают на экологической инспекции подконтрольных Украине шахт Донбасса. Об этом сегодня заявили Владислав Дейнего и Денис Пушилин, передает ДАН.

Они считают, что шахты несут экологическую угрозу, прежде всего в части водоснабжения, поскольку «не соответствуют должным мерам экологической и технологической безопасности».

«Продолжаем настаивать на необходимости скорейшего инспектирования предприятий, находящихся на подконтрольной Украине территории Донбасса специалистами международных общественных организаций и нашими экспертами», — говорится в сообщении.

В первую очередь они хотят проинспектировать шахты «Тошковская», «Золотое», «Карбонит», «Родина» и «Горская».

К слову, ранее, вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что боевые действия на Донбассе имеют серьезные последствия для экологии Донецкой и Луганской областей. Геращенко отметила, что Международный комитет Красного Креста инициирует создание зон вблизи каждого экологически важного объекта инфраструктуры, где будут установлены средства мониторинга за безопасностью.




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Редакция «Мариупольских новостей»