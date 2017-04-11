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Рубрика: Новости Мариуполя
11-04-2017, 19:58
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Топливо подорожало: почем нынче бензин в Мариуполе (ФОТОФАКТ)

Стоимость топлива для автомобилей в Мариуполе выросла. На городских АЗС цена варьируется, в среднем разница составляет до двух и более гривен.

Так, цены на бензин с пометкой А-95 (евро) на некоторых заправках выросли до 26,80 гривен.

Бензин марки А-95 продаётся в «разбеге» от 24 грн до 26,30 грн.

Цена на бензин категории А-92 колеблется от 23,50 до 25,70 грн. за литр.

Стоимость литра дизтоплива варьируется от 22 грн до 22,90 грн.

За литр автомобильного газа мариупольцы заплатят до 12,20 грн.

К слову, согласно законопроекту №5132, с 1 апреля 2017 года ставка акциза на бензины должна увеличиться со 171 евро за 1000 литров до 213,5 евро. Кроме бензина, ставка акциза на сжиженный газ должна вырасти с 31 евро за 1000 литров до 52 евро. Повышения акциза на ДТ (с 125 до 139,5 евро за 1000 литров) по плану также 1 апреля 2017 года.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»