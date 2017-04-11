Заместитель главы Нацполиции-начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин поручил возобновить постоянное дежурство полицейских в школах на линии разграничения.
Такую задачу, как сообщили в пресс-службе полиции, он поставил после сегодняшнего обстрела Марьинки, когда на линии огня оказалась местная школа. Всех детей вывели из классов в укрытие за считанные минуты.
Отмечается, что в прифронтовых районах работают 37 школ, в которых учатся почти 7 тысяч детей, и ежедневно они сталкиваются с войной.
"Там, где детей подстерегает опасность, факультативы с полицейскими нужно проводить постоянно. Вы должны быть рядом с детьми, а они должны знать, что полицейский всегда поможет - в любой ситуации. Волноваха, Гранитное, Чермалык, Старогнатовка, Талаковка, Гнутово, Сартана - это те школы, где должны постоянно работать наши сотрудники ювенальной превенции", - отметил Вячеслав Аброськин.
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В школах прифронтовых поселков под Мариуполем снова будут дежурить полицейские
Заместитель главы Нацполиции-начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин поручил возобновить постоянное дежурство полицейских в школах на линии разграничения.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»