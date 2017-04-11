Прибыли много не бывает?

Скажите, знаете ли вы, кто в нынешней Украине является основными налогоплательщиками? Отвечаем – естественно, компании, связанные с добычей, транзитом, закупкой и продажей углеводородов.



И первыми в этом списке стоит ПАО «Укргазвыдобування», входящее в группу «Нафтогаз» и, собственно, сам «Нафтогаз». За 2016 год государственный бюджет Украины получил от «Нафтогаза», как отдельного юридического лица, 16,3 миллиардов гривен в виде налогов и иных обязательных платежей.



Сообщается, что компания не получала в 2016 году бюджетного финансирования впервые за 10 лет.



Налоги «Нафтогаза» в 2015 году были несколько выше – 17,9 миллиардов гривен, но из госбюджета компании было выделено 29,7 миллиардов гривен.



При этом впервые за последние 5 лет НАК «Нафтогаз Украины» заработал чистую прибыль по результатам операционной деятельности в 2016 году в размере 26,5 миллиардов гривен, что следует из сообщения компании.

Впервые за последние годы НАК «Нафтогаз Украины» стал донором государственного бюджета, а не его получателем.



Компанией намечено по результатам 2016 года выплатить дивиденды государству в размере 50% от прибыли на сумму 13,3 миллиарда гривен. Помимо этого запланирована выплата авансового платежа на 2,4 миллиарда гривен по налогу на прибыль.



Отмечено, что предприятие стало прибыльным благодаря существенному приближению результатов сегмента торговли природным газом к уровню безубыточности.



Утверждается, что транзит газа, от которого получено 28,7 миллиардов гривен прибыли, является наиболее выгодным сегментом деятельности НАК «Нафтогаз Украины».



Кроме того, получен позитивный результат в размере 2,4 миллиардов гривен прибыли от участия в капитале группы. А вот от деятельности по оптовой торговле газом компания потерпела убытки на 2,9 миллиардов гривен.

В то же время убытки принесли и обеспечение под судебные дела, разница в остатках на счетах, потери от курсовых разниц и другие статьи.



В то же время, следствием реформирования рынка газа явилось снижение убытков от 42,4 миллиардов гривен в 2015 году до 2,9 миллиардов гривен в 2016 году от оптовой торговли природным газом.