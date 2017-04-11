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  • Известному спортсмену – паралимпийцу Даниилу Чуфарову хотят присвоить звание «Почетный гражданин Мариуполя»

Рубрика: Новости Мариуполя
11-04-2017, 20:46
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Известному спортсмену – паралимпийцу Даниилу Чуфарову хотят присвоить звание «Почетный гражданин Мариуполя»

На предстоящей сессии депутаты будут голосовать за присвоение звания «Почетный гражданин Мариуполя» известному мариупольскому спортсмену – паралимпийцу Даниилу Чуфарову, сообщает пресс-служба горсовета.

С инициативой присвоить это почетное звание заслуженному мастеру спорта по плаванию, многократному чемпиону и рекордсмену мира, призеру Паралимпийских игр, неоднократно прославлявшего Украину и Мариуполь на спортивных аренах мирового и международного уровней, выступили мариупольские депутаты, спортивная общественность, МГУ.

Отмечается, что жизнь и деятельность Даниила Чуфарова неразрывно связана с Мариуполем. Многолетний труд и выступления его на Международных аренах способствовали повышению авторитета Мариуполя и нашей страны в целом.

Даниил Чуфаров является полным кавалером ордена «За мужество». Кроме того, спортсмен участвует в общественной жизни города, пропагандируя здоровый образ жизни среди детей и молодежи. Активная жизненная позиция и общественная деятельность паралимпийца направлена на помощь людям с инвалидностью, гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также украинским военным. Он возглавляет Благотворительный фонд «Наш дом – Мариуполь».

Проект решения о присвоении звания «Почетный гражданин Мариуполя» Даниилу Чуфарову члены депутатских комиссий приняли без замечаний.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»