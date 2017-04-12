Сегодня в школах и жилых домах Мариуполя не будет воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 12 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 16:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

пр. Мира 104-114

Зелинского 33, 25, 27

Строителей 92-84

Нахимова 156

Лавицкого 3, 5

Героическая, 1-46

пер. Садковый, 1-73

Лута, 1-101

Ровная, 1-76

проезд Ровный, 1-46

д/с №151

д/с №57

ОШ №47

С.Перовской, 1-66

Новосельская, 3-37

пер.Новосельский, 1-35

пер.Хортицкий, 4-24

Казацкая, 1-11

М.Сибиряка, 3-29

пер.Ключевой, 32-54

Мира 107, 111, 111а, 113, 113а, 121

Строителей 98

Зелинского 79

Сеченова 73.

Согласно телефонограмме КП "Вода Донбасса", в связи с проведением ремонтных и профилактических работ на н/ст Новоселовка с 9.30 до 15.00 возможно изменение часовых расходов в Центральном и Приморском районах, суточный объем подачи воды без изменений.