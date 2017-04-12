vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1554 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
12-04-2017, 08:01
Просмотров: 461
Комментариев: 0

Сегодня в школах и жилых домах Мариуполя не будет воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 12 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 16:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • пр. Мира 104-114
  • Зелинского 33, 25, 27
  • Строителей 92-84
  • Нахимова 156
  • Лавицкого 3, 5
  • Героическая, 1-46
  • пер. Садковый, 1-73
  • Лута, 1-101
  • Ровная, 1-76
  • проезд Ровный, 1-46
  • д/с №151
  • д/с №57
  • ОШ №47
  • С.Перовской, 1-66
  • Новосельская, 3-37
  • пер.Новосельский, 1-35
  • пер.Хортицкий, 4-24
  • Казацкая, 1-11
  • М.Сибиряка, 3-29
  • пер.Ключевой, 32-54
  • Мира 107, 111, 111а, 113, 113а, 121
  • Строителей 98
  • Зелинского 79
  • Сеченова 73.

Согласно телефонограмме КП "Вода Донбасса", в связи с проведением ремонтных и профилактических работ на н/ст Новоселовка с 9.30 до 15.00 возможно изменение часовых расходов в Центральном и Приморском районах, суточный объем подачи воды без изменений.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»