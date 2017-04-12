Сегодня в школах и жилых домах Мариуполя не будет воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 12 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 16:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- пр. Мира 104-114
- Зелинского 33, 25, 27
- Строителей 92-84
- Нахимова 156
- Лавицкого 3, 5
- Героическая, 1-46
- пер. Садковый, 1-73
- Лута, 1-101
- Ровная, 1-76
- проезд Ровный, 1-46
- д/с №151
- д/с №57
- ОШ №47
- С.Перовской, 1-66
- Новосельская, 3-37
- пер.Новосельский, 1-35
- пер.Хортицкий, 4-24
- Казацкая, 1-11
- М.Сибиряка, 3-29
- пер.Ключевой, 32-54
- Мира 107, 111, 111а, 113, 113а, 121
- Строителей 98
- Зелинского 79
- Сеченова 73.
Согласно телефонограмме КП "Вода Донбасса", в связи с проведением ремонтных и профилактических работ на н/ст Новоселовка с 9.30 до 15.00 возможно изменение часовых расходов в Центральном и Приморском районах, суточный объем подачи воды без изменений.