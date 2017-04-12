СМИ: Порошенко едет на Донбасс

Сегодня, 12 апреля, в Кременную Луганской области должен приехать президент Петр Порошенко. Об этом пишут «Украинские новости», ссылаясь на источник в областной государственной администрации.

Издание пишет: «С рабочим визитом в область приедет президент. Он примет участие в двух событиях в Кременной».

В частности, Порошенко откроет спортивный комплекс и передаст медикам региона около 40 автомобилей, в том числе 2 реанимобиля.

При этом на сайте АП информации о планах главы государства на 12 апреля нет.