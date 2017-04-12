В зоне АТО растет количество обстрелов, ранены 5 военных

По информации пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 45 нарушений режима прекращения огня.
На Приморском направлении били из минометов, зенитных установок, гранатометов разных систем, пулеметов, вооружения БТР и БМП. Также работали снайперы.
На Донецком направлении обстреливали позиции в районе Опытного, Авдеевки, Верхнеторецкого, Луганского, Зайцево, Песков и Каменки.
На Луганском направлении по Крымскому, Новоалександровке и Катериновке били из минометов, противотанковых гранатометов и вооружения БТР.
В результате боевых действий ранения получили 5 военных.