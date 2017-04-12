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Рубрика: Новости Украины и мира
12-04-2017, 09:41
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Сегодня контактная группа вновь соберется в Минске – обсудить безопасность и освобождение пленных

Сегодня, 12 апреля, в Минске пройдет очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Как рассказала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер, участники переговоров обсудят «безопасность и освобождение заложников».

СМИ уточняют, что обсуждаться будут следующие вопросы: согласование новых зон безопасности и списка пленных для обмена, работа КПВВ в праздничные дни, отвод войск от линии разграничения, а также прекращение обстрелов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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