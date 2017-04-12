В Мариуполе вандалы продолжают разбивать газовые счетчики: на Левобережье жители остались без газа

Пресс-служба Мариупольского горсовета сообщает о том, что сегодня некоторые абоненты остались без газа. В некоторых районах проводятся ремонтные работы, а вот на Левобережье основная причина отключения – разбитые газовые счетчики сразу на нескольких улицах. Напомним, это далеко не первый случай в нашем городе.

По данным мэрии, сегодня без газа остались:

Левобережный район

ул. Воинов-Освободителей, 88 – 128 квартир без газа (разбит газовый счетчик). Восстановление газоснабжения планируется 13.04.2017;

ул. Воинов-Освободителей, 90 – 1 стояк без газа, в квартире 15 нарушение, нет жильцов.

ул. Воинов-Освободителей, 94 – 144 квартиры без газа (разбит газовый счетчик). Восстановление газоснабжения планируется 12.04.2017;

ул. Азовстальская, 93 – 144 квартиры без газа (разбит газовый счетчик). Восстановление газоснабжения планируется 14.04.2017;

ул. Азовстальская, 97 – 70 квартир без газа (разбит газовый счетчик). Восстановление газоснабжения планируется 12.04.2017;

ул. Азовстальская, 99 – 140 квартир без газа (разбит газовый счетчик). Восстановление газоснабжения планируется 14.04.2017;

ул. Азовстальская, 103 – 144 квартиры без газа (разбит газовый счетчик). Восстановление газоснабжения планируется 13.04.2017;

ул. Киевская, 43- 1 стояк, не проведено ПТО;

пер. Менделеева, 3а – работы службы сети (ч/с).

Центральный район

ул. Куинджи, 49 – 4 квартиры без газа (индивидуальный ввод) – не проведено ПТО;

ул. Георгиевская, 11 – 3 квартира без газа (индивидуальный ввод) – не проведено ПТО.

Приморский район

ул. Большая морская, 8, - две кв. - не проведено ПТО;

ул. Взлетная – ч/с, 3 дома без газа – работы службы сети;

ул. Родниковая– ч/с, 3 дома без газа – работы службы сети;

ул. Крайняя– ч/с, 2 дома без газа – работы службы сети.

Кальмиусский район

ул. Прожекторная, 7 – 1 стояк без газа, не проведено ПТО.

Телефоны контакт-центра ПАО «Мариупольгаз»: 59-61-04, 098-121-40-52, 050-423-42-45.