Мариупольцев на полдня оставили без света

По информации пресс-службы горсовета, сегодня сотрудники «Горсвета» будут проводить ремонтные работы, в связи с чем с 7:30 до 15:20 без света остались:
Центральный район - замена эл. ламп б-р Хмельницкого, замена светильников по ул. Трамвайная, ул. Матросова.
Левобережный район - ул. Азовстальская, Плановая, Терновая, Зеркальная.
Кальмиусский район - пр. Никопольский, ул. Речная, Мартыненко, ул. П.Коммуны, ул. Покрышкина.
Приморский район - территория больницы Водников, пер. Больничный, ул. Ширшова, пер. Красный.
Замена опоры по пр. Лунина в р-не 3-х проходных порта.