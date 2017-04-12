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Рубрика: Новости Мариуполя
12-04-2017, 12:04
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Мариупольцев на полдня оставили без света

По информации пресс-службы горсовета, сегодня сотрудники «Горсвета» будут проводить ремонтные работы, в связи с чем с 7:30 до 15:20 без света остались:

Центральный район - замена эл. ламп б-р Хмельницкого, замена светильников по ул. Трамвайная, ул. Матросова.
Левобережный район - ул. Азовстальская, Плановая, Терновая, Зеркальная.

Кальмиусский район - пр. Никопольский, ул. Речная, Мартыненко, ул. П.Коммуны, ул. Покрышкина.

Приморский район - территория больницы Водников, пер. Больничный, ул. Ширшова, пер. Красный.

Замена опоры по пр. Лунина в р-не 3-х проходных порта.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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В связи с проведением ремонтных работ


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Редакция «Мариупольских новостей»