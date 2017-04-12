Когда МВФ требует, то деваться некуда. Доколе?

Украина обязалась перед МВФ ввести с 1 августа текущего года абонплату еще и за отопление. Об этом говорится в меморандуме об экономической и финансовой политике Украины, обнародованном на сайте Международного валютного фонда (МВФ)

В письме о намерениях говорится: «Кроме этого, мы применим тариф на распределение газа и отопление на основании мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы».

При двухставочном тарифе первая часть тарифа (условно-постоянная) покрывает затраты на поддержание технологического оборудования ТКЭ в рабочем состоянии и распределяется между всеми подключенными потребителями. Эта часть тарифа оплачивается ежемесячно в течение всего года.

Условно-переменная составляемая тарифа покрывает затраты на производство тепловой энергии, т.е. стоимость энергоресурсов (газа, электричества) и оплачивается потребителями только в течение отопительного сезона.