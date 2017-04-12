«Чтобы не воняли», «младший брат» и «R.I.P. Дорн»: Иван Дорн дал скандальное интервью российскому журналисту

Сегодня, пожалуй, главной темой для обсуждения в СМИ и социальных сетях стало интервью украинского певца Ивана Дорна для российского YouTube-канала "вДудь". Помимо музыки, Дорн обсудил с журналистом отношения России и Украины, причем многие высказывания крайне возмутили патриотов.

В частности, Иван Дорн заявил: «Когда случилась ссора двух собратьев, то все младшие братья сказали "нет" всему от старшего брата, хотим все свое. У нас все будет свое, и музыка тоже будет своя, соответственно, когда ко всему украинскому начал расти интерес, он прям сильно, на фоне патриотизма естественно».

Также певец подчеркнул, что не помогал военным и не финансировал АТО: «Нет! Деньги давались пострадавшим в Мариуполе, когда произошел обстрел… Но один из волонтеров, тот, который, собственно, писал этот пост, решил распорядиться этими деньгами по-другому. Он привселюдно меня поблагодарил за это. Я сказал, слушай, давай как-то че-то делать, потому что неудобная ситуация получилась. Вони слишком много собралось по этому поводу. Давай как-то удали пост или скажи, как все произошло».

Также музыкант пояснил, почему на «Новой волне» в 2014 году надел футболку с трезубцем: «Выступление называется "не попасть впросак"... В 2014 году я согласился, тогда я еще был неустоявшийся артист… Мы поехали туда с "танцем пингвина". Далее стал вопрос немножко острее, потому что началась подниматься вонь по поводу того, что наша участница из Украины надела какой-то триколор…. Надо было чего-то решать, поэтому я подумал, что надо ехать с украинской песней во-первых, чтобы нести культуру, раз уж такое дело. А во-вторых, подумал, что надо выйти с трезубцем, чтобы по поводу костюма никто не вонял. Там я никому не сказал, что я выйду с костюмом».

В соцсетях уже назвали Дорна предателем и даже начали распространять посты с фразой «R.I.P. Дорн».

Из часового интервью одесский политик Глеб Жаворонков сделал нарезку тех ответов Дорна, которые ему больше всего не понравились.

А вот полная версия интервью: