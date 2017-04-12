Переяслав-Хмельницкий может стать новым городом-побратимом Мариуполя

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко подписал соглашение с мэром Переяслава-Хмельницкого Тарасом Костиным о сотрудничестве. Если документ будет ратифицирован депутатами, то Переяслав-Хмельницкий станет новым городом-побратимом Мариуполя, сообщает пресс-служба горсовета.

Переяслав-Хмельницкий - небольшой город областного значения на востоке Киевской области. Его численность составляет около 30 тысяч жителей, но его главная достопримечательность – это музеи, которых в городе 30.

В мэрии Мариуполя рассказали о положительных моментах сотрудничества городов: «Это будет способствовать развитию и эффективному взаимодействию предприятий, общественных и культурных организаций, творческих коллективов, учреждений образования и здравоохранения. Кроме того, это позволит обмениваться опытом с Переяславом-Хмельницким, совместно участвовать в проектах по развитию городов».