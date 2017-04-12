Мариупольским сутенерам, которые вербовали женщин для занятия проституцией, грозит до 12 лет тюрьмы

В Мариуполе прокуратура завершила досудебное расследование в отношении двух местных жителей 24-х и 27-ми лет, которые вербовали молодых женщин для занятия проституцией в Греции.

По информации пресс-службы прокуратуры Донецкой области, парни искали девушек, которые находились в сложном материальном положении, и предлагали им нелегальный «заработок». Мариупольчанкам обещали достойные условия проживания и около 3 тысяч евро в месяц.

В прошлом году сутенеров задержали в одном из отелей города в том момент, как они убеждали очередную «жертву».

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Задержанным грозит от 5 до 12 лет за решеткой.