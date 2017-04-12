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  • В Донецкой области суд выпустил из СИЗО экс-милиционера, по вине которого в ДТП погибли три человека

Рубрика: Новости Донбасса
12-04-2017, 14:50
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В Донецкой области суд выпустил из СИЗО экс-милиционера, по вине которого в ДТП погибли три человека

В Славянске суд отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего правоохранителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и устроил смертельное ДТП.

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, инцидент произошел 2 августа 2015 года в поселке Богородичное. «Тойота» милиционера на большой скорости выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Шкоду». 60-летний водитель второй машины скончался на месте, его жена и 10-летний внук – в больнице. При этом виновник аварии скрылся с места ДТП.

Решение суда прокомментировал главный правоохранитель региона Вячеслав Аброськин: «Как начальник полиции Донецкой области крайне негативно отношусь к такому решению суда. Человек, совершивший убийство в состоянии алкогольного опьянения должен находиться исключительно за решеткой».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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