В Донецкой области суд выпустил из СИЗО экс-милиционера, по вине которого в ДТП погибли три человека

В Славянске суд отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего правоохранителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и устроил смертельное ДТП.

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, инцидент произошел 2 августа 2015 года в поселке Богородичное. «Тойота» милиционера на большой скорости выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Шкоду». 60-летний водитель второй машины скончался на месте, его жена и 10-летний внук – в больнице. При этом виновник аварии скрылся с места ДТП.

Решение суда прокомментировал главный правоохранитель региона Вячеслав Аброськин: «Как начальник полиции Донецкой области крайне негативно отношусь к такому решению суда. Человек, совершивший убийство в состоянии алкогольного опьянения должен находиться исключительно за решеткой».