Казантип по-мариупольски: на побережье Песчанки пройдет масштабный фестиваль с участием 30 топовых музыкантов

Этим летом в Мариуполе впервые пройдет масштабный фестиваль под открытым небом, который может стать достойной заменой «Казантипу». Это трехдневная нон-стоп вечеринка на пляже под открытым небом, куда приедет более 30 известных музыкантов. Среди них Иван Дорн, Макс Барских, «Время и стекло», O.Torvald, Алексеев, Скай и многие другие.

Фестиваль будет проходить с 7 по 9 июля на пляже поселка Песчаный. Здесь будут работать две дневные и одна ночная сцена, танцевальная пляжная зона и платформа для электронных исполнителей, которая будет смонтирована на воде.

Кроме того, будут также фуд-корты, спортивная зона и водные развлечения.