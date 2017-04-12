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  • Казантип по-мариупольски: на побережье Песчанки пройдет масштабный фестиваль с участием 30 топовых музыкантов

Рубрика: Новости Мариуполя
12-04-2017, 15:52
Просмотров: 465
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[Видео]

Казантип по-мариупольски: на побережье Песчанки пройдет масштабный фестиваль с участием 30 топовых музыкантов

Этим летом в Мариуполе впервые пройдет масштабный фестиваль под открытым небом, который может стать достойной заменой «Казантипу». Это трехдневная нон-стоп вечеринка на пляже под открытым небом, куда приедет более 30 известных музыкантов. Среди них Иван Дорн, Макс Барских, «Время и стекло», O.Torvald, Алексеев, Скай и многие другие.

Фестиваль будет проходить с 7 по 9 июля на пляже поселка Песчаный. Здесь будут работать две дневные и одна ночная сцена, танцевальная пляжная зона и платформа для электронных исполнителей, которая будет смонтирована на воде.

Кроме того, будут также фуд-корты, спортивная зона и водные развлечения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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