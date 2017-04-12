Порошенко: все танковые подразделения в зоне АТО отведены, но находятся в боевой готовности

В ходе сегодняшней поездки в Луганскую область президент Украины Петр Порошенко побывал в месте расположения 17-й танковой бригады в районе отведения войск.
Он подчеркнул, что танковые подразделения отведены от линии разграничения, но находятся в полной боевой готовности.
«Сегодня, согласно Минским договоренностям, крупнокалиберная артиллерия и танки, тяжелое вооружение отведены с передовых позиций. Однако все танковые части, все танковые подразделения находятся в полной боевой готовности. Мы в этом сейчас убедились. И при необходимости готовы вернуться в кратчайшие сроки для укрепления наших оборонительных рубежей», - отметил Порошенко.