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Рубрика: Новости Мариуполя
12-04-2017, 16:48
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Порошенко: все танковые подразделения в зоне АТО отведены, но находятся в боевой готовности

В ходе сегодняшней поездки в Луганскую область президент Украины Петр Порошенко побывал в месте расположения 17-й танковой бригады в районе отведения войск.

Он подчеркнул, что танковые подразделения отведены от линии разграничения, но находятся в полной боевой готовности.

«Сегодня, согласно Минским договоренностям, крупнокалиберная артиллерия и танки, тяжелое вооружение отведены с передовых позиций. Однако все танковые части, все танковые подразделения находятся в полной боевой готовности. Мы в этом сейчас убедились. И при необходимости готовы вернуться в кратчайшие сроки для укрепления наших оборонительных рубежей», - отметил Порошенко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»