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Рубрика: Новости Донбасса
12-04-2017, 18:12
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На подконтрольных ЛНР территориях на Пасху отменят комендантский час

На территориях, подконтрольных ЛНР, на Пасху отменят комендантский час.

Как сообщают издания ЛНР, действие режима комендантского часа отменяется в период с 23:00 15 апреля до 04:00 16 апреля.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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