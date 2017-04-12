На подконтрольных ЛНР территориях на Пасху отменят комендантский час

На территориях, подконтрольных ЛНР, на Пасху отменят комендантский час.
Как сообщают издания ЛНР, действие режима комендантского часа отменяется в период с 23:00 15 апреля до 04:00 16 апреля.
На территориях, подконтрольных ЛНР, на Пасху отменят комендантский час.
Как сообщают издания ЛНР, действие режима комендантского часа отменяется в период с 23:00 15 апреля до 04:00 16 апреля.
Для мариупольцев выступят Иван Дорн, «Время и стекло», Алексеев, Макс Барских и др.
В этот день для всех посетителей вход бесплатный