Новое иностранное оборудование в мариупольском роддоме уже спасло 20 малышей

В конце прошлого года роддом №2 в Мариуполе получил новое оборудование из Швейцарии, Чехии и Германии. Его общая стоимость около 2 миллионов гривен, сообщает пресс-служба горсовета.

Так, было закуплено 11 единиц оборудования: пульсометры, медицинская система обогрева новорожденных, аппарат искусственной вентиляции легких, аппараты для фототерапии и освещение операционной. Впервые за несколько десятилетий оборудование было полностью обновлено.

Сегодня сотрудники больницы рассказали о том, что за это время новые приборы уже спасли 20 малышей.

Также медики высоко оценили новые водные матрасы для новорожденных, на которых малышам комфортно, как в утробе матери.