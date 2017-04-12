Затраты на содержание в ОСМД внутридомовых электросетей возьмут на себя энергоснабжающие компании

На очередном заседании Кабинета министров было принято решение освободить от затрат на содержание внутридомовых электросетей совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), возложив компенсацию соответствующих затрат на энергоснабжающие компании.

Правительственный портал сообщил о постановлении от 12 апреля 2017 года «О внесении изменений в Порядок формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий». Своим решением правительство вернуло практику возмещения энергетиками всех расходов по совместному использованию электросетей. Такой шаг даст возможность избежать увеличения тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений, а также придомовых территорий.

По этому поводу выступил вице-премьер-министр, министр регионального развития по вопросам ЖКХ Геннадий Зубко и произнёс следующее: «У нас есть большое количество ОСМД, имеющих в собственности внутридомовые электросети, которые также уплачивают тариф на содержание этих внутридомовых сетей. Мы возвращаемся к практике, когда энергетики возмещают совместным собственникам содержание этих внутридомовых сетей. Меняем систему во избежание двойного начисления в тарифе за обслуживание внутридомовых сетей. Это позволит усилить ОСМД и ЖСК».

Данным сегодняшним решением Кабинетом министров внесены изменения к постановлению «О порядке формирования тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий».

Таким образом, потребители электроэнергии ОСМД и ЖСК не будут оплачивать использование электросетей, возместят расходы за совместное использование электросетей энергетики.

По словам Геннадия Зубко, принятым решением предотвращено удвоенное взимание средств жителей за одни и те же услуги: тариф на содержание домов и тариф на электроэнергию: «Мы пресекли двойное взимание средств с потребителей за одни и те же услуги, а именно через тариф на содержание домов и через тариф на электрическую энергию».

В состав тарифа включены лишь затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт сетей, неизбежных при электроснабжении домов.